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Сегодня стартует избирательный процесс в 47 объединенных территориальных общинах из 19 областей. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника.

«Общины ждут своих лидеров! Сегодня стартует избирательный процесс в 47 ОТО из 19 областей. Выборы состоятся 30 апреля. Уверен, общины выберут настоящих лидеров. Которые, имея доверие людей, откроют своим общинам второе дыхание», – отметил он.

По словам вице-премьера, децентрализация создает общинам новые возможности, а их жителям – новое качество жизни. «Это возможности для инициативных и неравнодушных управленческих команд на местах. Мяч - на поле общин. И поэтому эти очередные 47 общин имеют все основания стать успешными», - подчеркнул Зубко.
ForUm

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