Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Апелляционный суд Киева жалобу на определенную Соломенским райсудом меру пресечения отстраненному от исполнения обязанностей председателю ГФС Роману Насирову в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на информацию пресс-службы САП.

«Апелляция подана сегодня. По предварительной информации от суда, которую мы сейчас уточняем, ее рассмотрение назначено на понедельник», - отметили в пресс-службе.

Напомним, в ночь на 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

В тот же день защита Насирова подала апелляцию на решение Соломенского суда об его аресте. Судебное заседание по апелляции назначено на 11:00 13 марта.