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Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы, поданной в интересах председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, назначено на 11:00 13 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда.

«Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 7 марта 2017 года об избрании меры пресечения председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову в виде содержания под стражей, назначено на 13 марта (11:00), зал судебного заседания № 201», – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

В тот же день защита Насирова подала апелляцию на решение Соломенского суда об его аресте. 
ForUm

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