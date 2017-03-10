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Штаб блокады оккупированных территорий Донбасса со 2 апреля 2017 года намерен начать активную фазу блокады, которая предполагает полную остановку поставок угля из России. Об этом во время пресс-конференции о дальнейших намерениях штаба сообщил второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский.

«Со 2 апреля мы начнем активную фазу блокады, мы перестанем пропускать уголь из России», - сказал он, сообщает УНИАН.

Также он сообщил, что представители блокады зоны АТО требуют от правительства Украины до 2 апреля заключить договора на поставку угля из стран, которые не воюют с Украиной.

«Мы дали правительству срок до 2 апреля подписать договора на поставку угля из стран, которые не ведут военные действия против Украины... правительство должно до 2 апреля пересмотреть свою политику торговли с Россией», - отметил Виногродский, добавив, что штаб блокады АТО планирует открыть новые наблюдательные редуты на ж/д станциях в Купянске, Сумах, Казачьем и Уманке.

Напомним, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

 
ForUm

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