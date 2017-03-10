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Благодаря позиции украинской стороны вопрос проведения выборов в ОРДЛО снят с повестки дня переговоров в Минске. Об этом в эфире 5 канала заявила эксперт политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская.

«На самом деле, переговорный процесс иногда гораздо сложнее в плане победы или измены, чем кажется. Потому что с повестки дня, в том числе благодаря переговорам и позиции украинской стороны, снят вопрос выборов, снят вопрос конституционных изменений», - сказала она.

Айвазовская отметила, что сегодня ОРДЛО и РФ борются за один вопрос – это формула Штайнмайера. «Потому что как раз, исходя из этой позиции, в сентябре заканчивается юрисдикция принятого закона об особенностях местного самоуправления, и нам нужно минимизировать внутреннюю дискуссию политического бессмысленного характера и понимать, что все гораздо сложнее, быть мудрее в этих вопросах», – подчеркнула она.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что проведение выборов в оккупированных районах Донбасса до вывода оттуда российских войск невозможно
ForUm

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