Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что проведение выборов в оккупированных районах Донбасса до вывода оттуда российских войск невозможно. Об этом он заявил на совместном брифинге с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

«Относительно заявления посла Германии и соответствующего инцидента, который произошел возле посольства, здесь моя мысль следующая: проведение выборов на оккупированной территории в присутствии оккупационных иностранных войск является твердо совершенно невозможным», - подчеркнул он.

«Позиция вторая. Нельзя сравнивать оккупацию Востока Украины российской армией с ГДР. Одно дело, когда иностранные войска присутствуют с согласия принимающего государства, можно провести параллели с российской базой в Севастополе, мы много раз проводили выборы, когда российские войска с разрешения Украины присутствовали на базе в Севастополе. И неприемлемо, когда оккупационные войска попытаются продвинуть проведение выборы под думами автоматов», - сказал Главы государства, сообщает 112 Украина.

Порошенко также напомнил о незаконности проведенного РФ в Крыму «референдума» в марте 2014 года. «Неприемлемым является незаконный референдум в Крыму, проведенный в присутствии десятков тысяч войск РФ, также невозможным мы считаем выборы в присутствии войск. Одним из условий является компонент безопасности, которая есть внутри дорожной карты, и вывод российских войск является совершенно необходимым условием», - подчеркнул он.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы на Донбассе могут пройти и в присутствии российских войск.

После этого Министерство иностранных дел Украины вызвало посла и заявило ему о недопустимости проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса в присутствии российских оккупационных войск.