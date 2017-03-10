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Дональд Туск после переизбрания на пост главы Европейского совета обратился к власти Польши, представители которой выступили против его кандидатуры. Об этом сообщает AFP.

«Будьте осторожны с мостами, которые сжигаете, поскольку, когда они сгорят, вы больше никогда не сможете пройти по ним», - подчеркнул Туск.

По его словам, он намерен делать все для того, что ЕС стал лучше, передает Лига.net.

В то же время Туск поблагодарил лидеров стран ЕС за поддержку.

Напомним, лидеры ЕС повторно назначили Дональда Туска председателем Европейского совета, преодолев сопротивление Польши.

Поэтому Польша может заблокировать итоговое заявление саммита ЕС.

Ранее сообщалось, что премьер Польши Беата Шидло обратилась к лидерам ЕС с письмом, в котором просит не поддерживать Туска в переизбрании на новый срок.

4 марта правительство Польши официально выдвинуло кандидатуру польского евродепутата Яцека Сариуш-Вольского на пост председателя Европейского совета вместо Туска.
ForUm

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