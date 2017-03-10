Международный комитет Красного Креста призывает защитить важные для гражданского населения объекты инфраструктуры на Донбассе. Об этом сказал президент МККК Петер Маурер во время брифинга.

«Относительно донецкой фильтровальной станции, то хочу напомнить, что Международный комитет Красного Креста не может предлагать режим тишины или прекращение военных действий. Что мы можем предложить, то это напомнить, что такие объекты должны быть защищены. Мы готовы предложить создать зоны безопасности, чтобы не приостанавливать водоснабжение и снабжение других услуг», - сказал Маурер, сообщает УНИАН.

Он призвал не поддавать обстрелам и разрушению важные для населения объекты - водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и т.д.

«Это объекты, которые находятся под защитой норм международного гуманитарного права и которые не должны быть целями даже в ходе военных действий», - отметил Маурер.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 февраля «О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры».