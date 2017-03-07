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Международный суд ООН должен запретить России поставлять оружие и оказывать поддержку ленам НВФ на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины, опубликованном на сайте ведомства.

«В течение ближайших четырех дней в Гааге пройдут слушания относительно заявленных нашим государством требований применить предупредительные меры с целью предотвращения дальнейших жертв среди мирного населения, уничтожения гражданской инфраструктуры, а также этнической дискриминации граждан Украины в Крыму», - сказано в сообщении.

В ГПУ считают, что достижение такой цели должно произойти путем обязательства Российской Федерации прекратить поставки оружия и оказание поддержки членам НВФ на востоке Украины, обеспечить установление эффективного контроля за своей границей и остановить нарушение прав украинцев и крымских татар по этническому признаку на оккупированных территориях.

Комментируя начало международного судебного процесса против Российской Федерации, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил: «Обострение ситуации в Авдеевке требует от нас решительных действий по защите гражданского населения от террористических атак, перекрытия каналов поставки боевикам оружия, в том числе путем привлечения международного сообщества к этому процессу».

Напомним, суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России.

Глава украинской делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в ходе выступления на слушаниях дела сказала, что Украина просит суд принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.

 
ForUm

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