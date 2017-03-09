Украина может полагаться на Францию ​​в «нормандской формате» и осуществлении реформ. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро во время переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Париже 9 марта, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

По словам главы МИД Франции, последние действия России - обострение в Авдеевке, признание документов, выданных так называемыми «ЛНР» и «ДНР», заявления об утверждении российского рубля официальной валютой на оккупированных украинских территориях, а также экспроприация оккупантами ключевых предприятий – являются нарушениями Минских договоренностей и сознательной эскалацией конфликта со стороны РФ.

Жан-Марк Эро заявил, что санкции против РФ должны сохраниться до полного выполнения Минских договоренностей, а также призвал к единству европейских и атлантических партнеров.

Напомним, сегодня, 9 марта, Эро заявил, что министры иностранных дел Франции, Германии, Украины и России в ближайшие дни проведут в Париже очередную встречу в рамках нормандского формата.