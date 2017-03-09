Министры иностранных дел Франции, Германии, Украины и России в ближайшие дни проведут в Париже очередную встречу в рамках нормандского формата.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщает Укринформ.

«В ближайшие дни в Париже мы будем и дальше проводить очередные консультации в рамках нормандского формата», - сказал Эро.

Он добавил, что в адрес участников этих встреч часто звучат обвинения, что они продвигаются слишком маленькими шагами.

«Но каждый раз мы продвигаемся, и мы не отступим. Мы не можем смириться со статусом-кво, хотя кое-кто якобы готов это сделать и сказать «пусть все остается, как есть». Но это было бы очень несправедливо», - отметил Эро.