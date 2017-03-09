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В подземном переходе возле станции метро «Нивки» в Киеве несовершеннолетний ограбил цветочный ларек, сообщает пресс-служба столичного главка.  

Дождавшись, пока продавцы отвлеклись, молодой человек выхватил из вазы охапку роз и убежал. На крики пострадавших о помощи прибежали участковые офицеры полиции, которые находились неподалеку.

«Потерпевшие сообщили обстоятельства, а также приметы злоумышленника и направление, в котором он побежал. Мы с участковым Сергеем Карпенко хорошо знаем территорию обслуживания и сразу поняли, где можно найти парня. Поспешили дворами наперерез и увидели парня с букетом роз, который подходил по внешним признакам. Его и доставили в управление полиции», - рассказал старший участковый офицер полиции Шевченковского управления полиции Александр Антоненко.

По заявлению потерпевших следователи начали уголовное производство по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. В присутствии своих родных подросток признался в содеянном и рассказал, что взял цветы, чтобы подарить своей подруге.

Вещественные доказательства – 76 роз стоимостью почти 3200 гривен, изъяты и возвращены владельцам.

Решается вопрос об объявлении подозрения 15-летнему уроженцу Виннице в совершении грабежа. В настоящее время он отпущен домой под личное обязательство.
ForUm

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