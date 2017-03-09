Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел активизировать работу для скорейшего принятия Европейским парламентом положительного решения по отмене визового режима для граждан Украины.

«Приветствую положительное решение комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел о введении безвизового режима для Украины. Спасибо докладчице Марии Габриэль и членам комитета за поддержку Украины и объективную оценку реформаторских усилий украинской власти по надлежащей реализации соответствующих критериев», – говорится на странице Главы государства в Facebook.

По словам Порошенко, последний этап парламентской компетенции – рассмотрение решения о безвизовом режиме для украинцев на пленарной сессии Европейского парламента в начале апреля. «Поручил МИД активизировать соответствующую работу для скорейшего принятия положительного вердикта ЕП. После этого последнее слово в процессе визовой либерализации за государствами-членами ЕС», – подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 9 марта, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

2 марта Совет Евросоюза на уровне послов дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины.

Европейский парламент планирует рассмотреть отмену виз для украинцев 5 апреля.

Согласно прогнозам, безвизовый режим с ЕС для украинцев вступит в силу через несколько месяцев - в конце весны или в начале лета.