также в разделеПолитика
Эро: Украина может полагаться на Францию в «нормандской формате» 9
В Кремле прокомментировали заявление о найденном оружии в шахтах Донбасса 903
МИД проанализирует каждое слово россиян в Гааге 48
Суд в Гааге может принять решение в отношении РФ до конца апреля 80
Германия и РФ выступают за привлечение США к переговорам по Украине 59
Главы МИД нормандской четверки встретятся в Париже 32
Климкин: Над заявлениями РФ об оружии в шахтах смеется весь мир 127
Лавров призвал Киев прекратить блокаду Донбасса 90
Комитет Европарламента утвердил безвиз для Украины 115
Кремль обещает признать решение суда в Гааге 166
США выделят Украине $150 миллионов на оборону 31
Порошенко: На оккупированной земле смельчаки-патриоты придут к Шевченко 72
Порошенко предлагает ввести украиноязычные квоты для ТВ 150
В 2016 году на Президента и АП потратили почти полмиллиарда 61
Порошенко одобрил соглашение Украины с Евроюстом 41
МИД: Намерения Трампа сотрудничать с РФ не повлияют на Украину 82
Порошено пожелал украинским женщинам две вещи 161
Климкин: Переговоры с РФ должны вестись только с позиции силы 200

Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел активизировать работу для скорейшего принятия Европейским парламентом положительного решения по отмене визового режима для граждан Украины.

«Приветствую положительное решение комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел о введении безвизового режима для Украины. Спасибо докладчице Марии Габриэль и членам комитета за поддержку Украины и объективную оценку реформаторских усилий украинской власти по надлежащей реализации соответствующих критериев», – говорится на странице Главы государства в Facebook.

По словам Порошенко, последний этап парламентской компетенции – рассмотрение решения о безвизовом режиме для украинцев на пленарной сессии Европейского парламента в начале апреля. «Поручил МИД активизировать соответствующую работу для скорейшего принятия положительного вердикта ЕП. После этого последнее слово в процессе визовой либерализации за государствами-членами ЕС», – подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 9 марта, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

2 марта Совет Евросоюза на уровне послов дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины.

Европейский парламент планирует рассмотреть отмену виз для украинцев 5 апреля.

Согласно прогнозам, безвизовый режим с ЕС для украинцев вступит в силу через несколько месяцев - в конце весны или в начале лета.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года