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В Беларуси не станут отменять декрет «О предупреждении социального иждивенчества», известный как «налог на тунеядство», однако отложат на год сбор с неработающих граждан.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

«В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал», - сказал он.

По его словам, данный декрет не является экономическим и финансовым. «Это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно - заставить работать тех, кто должен и кто может. Это - главное», - отметил президент Беларуси.

В последние недели Беларусь охватили массовые протесты, которые были направлены против введения этого налога.

 
ForUm

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