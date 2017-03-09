Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания применил к телеканалу «СТБ» штраф в размере 1,65 млн грн за трансляции передач, которые могут нанести моральный ущерб детям. Об этом в Facebook сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

«Мониторингом Нацсовета зафиксировано, что отдельные анонсы передач и эпизоды передач «МастерШеф», «Хата на тата», «Битва экстрасенсов», «Один за всех», содержащие сцены жестокости, насилия, непристойные слова и жесты и т.д., и транслировались в доступное для детей время. В целом, эти передачи могли просматривать в разное время от 17,8 тыс. до 819 тыс. подростков», - отметил он.

Все эпизоды, по мнению экспертов Ассоциации психологов Украины, Женского консорциума Украины, Независимого медийного совета и Общественного совета при Нацсовете, формируют привыкание детей к проявлениям жестокости, насилия, грубых выражений, что может привести к тяжелым психическим последствиям.

Костинский напомнил, что в прошлом году за аналогичные нарушения СТБ получил от Нацсовета санкцию «предупреждение».

«Зафиксировав новые нарушения, констатируем, что телекомпания не выполнила решение регулятора. Таким образом, согласно закону, Национальный совет применил санкцию «штраф», - подытожил член Нацсовета.