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Сегодня в Международном суде ООН в Гааге украинские дипломаты отвечают на вчерашние заявления российской стороны о «шахтах, забитых советским оружием».

Об этом заявил первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

«Сегодня в Гааге, в Международном суде ООН, снова день Украины, когда наши дипломаты отвечают на вчерашнюю чушь про «шахты, забитые советским оружием». Но, ключевое, настаивают на запрете РФ и дальше поставлять оружие «шахтерам на шахты», - написала Геращенко в Facebook.

Напомним, Россия основывает свою правовую позицию на утверждении, что члены незаконных вооруженных формирований на Донбассе сами нашли оружие – советское или оставленное украинской армией.
ForUm

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