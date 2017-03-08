Расходы Государственного управления делами на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента и Администрации Президента составили почти 457 млн 962 тыс. гривен бюджетных средств в 2016 году.

Об этом говорится в отчете Госуправления делами за 2016 год, сообщают Українськi Новини.

Самые крупные статьи расходов – обеспечение деятельности Президента, Администрации и других вспомогательных органов (126,1 млн гривен) и перевозки высших должностных лиц государства авиационным транспортом (122,7 млн гривен).

На обеспечение услугами автомобильного и водного транспорта Президента, главы Администрации и руководителей других государственных органов израсходовано 82,62 млн гривен, а на обеспечение функционирования государственных резиденций, содержание административных и хозяйственных объектов, предназначенных для размещения и обслуживания Президента и других государственных органов, аппаратов, созданных для осуществления его полномочий – 54,54 млн гривен.

На осуществление визитов Президента за границу израсходовано 33 млн гривен, организационное, материально-техническое, медицинское и другое обеспечение проведения официальных мероприятий при участии главы государства – 10,2 млн гривен.

На организацию и проведение представительских мероприятий израсходовано 8 млн гривен, на подготовку визитов Президента за границу – 7,8 млн гривен, на обеспечение в пределах Украины перевозок авиационным транспортом официальных делегаций во главе с Президентом – 5 млн гривен.

Также израсходовано 3,4 млн гривен на осуществление полномочий постоянным представителем Президента в Крыму (Херсон), 2,4 млн гривен – на выполнение функций по информатизации, 1,7 млн гривен – на командировки за границу работников Администрации и Госуправления делами.

Самые низкие статьи расходов – осуществление мероприятий по ликвидации Государственного фонда содействия местному самоуправлению (349 тыс. гривен) и выплата судебного сбора (20,6 тыс. гривен).

Всего в 2016 году состоялось 261 официальное мероприятие при участии Президента Петра Порошенко (средние расходы на проведение одного такого мероприятия составили 39,2 тыс. гривен).

Также глава государства осуществил 25 официальных визитов за границу (средние расходы, связанные с одной заграничной поездкой, составили 1,3 млн гривен).