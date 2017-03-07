Россия основывает свою правовую позицию на утверждении, что члены незаконных вооруженных формирований на Донбассе сами нашли оружие – советское или оставленное украинской армией.

Об этом заявил во время рассмотрения украинского иска в Гааге один из представителей РФ в процессе, глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев, сообщает «Европейская правда».

«Главный источник оружия, оказавшегося у повстанцев (согласно терминологии представителя РФ. – Ред.) – это запасы советских времен, которые были на территории Украины

Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса и оказалась у повстанцев», - заявил он.

«Кроме того, большая часть была оставлена убегавшей украинской армией», - добавил российский дипломат.

Рогачев не стал комментировать представленные украинской стороной доказательства об использовании НВФ на Донбассе новейшего оружия, которое имеется на вооружении только в российской армии.

Стоит также отметить, что основное хранилище старого советского оружия на Донбассе расположено в Бахмуте (бывшем Артемовске). В 2014 году боевики долгое время пытались захватить соответствующую воинскую часть в Артемовске, но встретили сопротивление и не попали на территорию.

Напомним, сегодня, 7 марта, в Международном суде ООН продолжается второй день рассмотрения дела «Украина против России», в рамках которого в первую очередь рассматривается запрос Киева на введение временных мер для России, которые должны защитить права украинских граждан на обычную жизнь.

Суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России.

Глава украинской делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в ходе выступления на слушаниях дела сказала, что Украина просит суд принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.