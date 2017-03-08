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Украина предоставит Международному суду ООН материалы переписки с Россией относительно нарушений конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом представитель украинской стороны Дэвид Зионц заявил сегодня в суде, который рассматривает иск Украины к РФ по поводу нарушения этих конвенций.

«Украина сегодня передаст Суду полный обмен письмами с РФ», - приводит его слова УНИАН.

Зионц отметил, что Украина постоянно поднимала вопрос о соблюдении Россией норм международных конвенций, этот процесс длительный, но безрезультатный.

Напомним, суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России.

Глава украинской делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в ходе выступления на слушаниях дела сказала, что Украина просит суд принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.

7 марта в суде продолжился второй день рассмотрения дела – выступала российская сторона.

Министерство информационной политики Украины составило ТОП-5 фактов лжи российской стороны во время  выступления в Международном суде ООН. 

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
ForUm

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