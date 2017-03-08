Президент Украины Петр Порошенко по случаю Международного женского дня пожелал женщинам любви и мира. Об этом говорится в Facebook главы государства.

«Хочу пожелать нашим женщинам две вещи. Первая – это любовь. Мне очень повезло, потому что я знаю, что это такое. Мы с Мариной уже 33 года вместе. И каждое утро я благодарю Бога за то, что Он послал мне любимую женщину», - написал Порошенко.

«Вторая – это мир. Как бы нам трудно ни было, мы боремся за то, чтобы он пришел на нашу украинскую землю», - добавил Президент.

Напомним, накануне праздника Порошенко поблагодарил женщин, которые защищают Украину и помогают мужчинам на фронте, за их патриотизм, отвагу и решительность в защите родной земли.