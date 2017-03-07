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Президент Петр Порошенко накануне Международного женского дня встретился с женщинами-военнослужащими и волонтерами, представительницами искусства и культуры, выдающимися врачами, учителями и учеными Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко поблагодарил женщин, которые защищают Украину и помогают мужчинам на фронте, за их патриотизм, отвагу и решительность в защите родной земли.

«С такими женщинами наше самое лучшее в мире войско точно непобедимо. С такими женщинами, я не сомневаюсь, победа над врагом, агрессором и оккупантом, который вторгся на нашу землю - точно неизбежна», - сказал Порошенко.

По словам Президента, в настоящее время в Вооруженных Силах проходят военную службу и работают около 54 тысяч женщин, из которых почти 20 тысяч - военнослужащие. «Там, где в подразделении есть женщина, и дисциплина выше, и эффективность, и ответственность. И мужчины даже по-другому держатся, и в бой идут по-другому. Поэтому очень важна ваша роль в защите Родины», - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что с начала этого года на военную службу по контракту пришли более тысячи женщин, более двух тысяч защитниц получили статус участника боевых действий. «Им обязаны жизнью тысячи украинских раненых, которых вытащили украинские женщины с поля боя. Им обязаны в обеспечении связи, логистики и всего важнейшего», - напомнил Президент.

Глава государства вручил государственные награды и отличия.
ForUm

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