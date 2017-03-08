Переговоры с Российской Федерацией надо вести только с позиции силы. Об этом во время выступления на слушаниях в комитете Конгресса США заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Единственным правильным путем взаимодействия с Россией является взаимодействие с позиции силы. Никаких соглашений с Россией не должно быть заключено, пока они не выполнят всех положений минских договоренностей», – приводит слова министра 112 Украина.

Климкин выразил благодарность США «за чрезвычайную поддержку, предоставленную Украине, в частности за последние три года в нашей борьбе против России».

«Мы благодарны администрации США за поддержку и надеемся, что она продолжится. И эта поддержка не только в интересах Украины, но и в интересах США, и в интересах свободы и стабильности Трансатлантического альянса. Я прошу этот подкомитет о решительной поддержке в определенных направлениях. Техническая помощь, которую предоставит США, пошлет правильный сигнал Кремлю и укрепит стабильность Украины», - заявил министр.

Климкин также призвал американских парламентариев поддержать вопрос выделения финпомощи Украине.

«Прошу вас поддержать предложения о выделении помощи Украине по номеру NDAA-2017. Также Украине нужны долгосрочные договоренности по безопасности. Привлечение США станет ключевым в таких договоренностях», - сказал глава МИД.

Напомним, 7 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

По словам министра, США дали четко понять, что никаких разменов Украины не может быть, и она имеет фундаментальную важность для Америки.