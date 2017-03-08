Вызов Генеральной прокуратурой на допрос четырех народных депутатов связан с возможной неуплатой налогов парламентариям. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Причина проста – возможна неуплата налогов, поскольку в электронных декларациях депутатов указана определенная сумма налички и, соответственно, возникает вопрос: были ли правильно уплачены все налоги этими депутатами», - пояснила Сарган.

По ее словам, допрос парламентариев состоится в ближайшие дни. Вместе с тем, точных дат в ГПУ не называют.

Ранее сообщалось, что народный депутат Нестор Шуфрич побывал на допросе в Генпрокуратуре по поводу «известного дела о возможной неуплате налогов».

Вечером 7 марта народный депутат от фракции «Радикальная партия Олега Ляшко» Андрей Лозовой сообщил, что Генпрокуратура вызвала на допрос в качестве свидетелей его, лидера РПЛ Олега Ляшко, нардепа от «Народного фронта» Андрея Левуса и внефракционного депутата Андрея Билецкого.