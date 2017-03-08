также в разделеОбщество
В зоне АТО задержан член НВФ, который охранял украинских пленных 7
В зоне АТО – снова больше сотни обстрелов, 7 военных ранены 12
Синоптики предупреждают о резком подъеме воды в водохранилищах 10
Из «серой зоны» на Донбассе выведут 9 сел 37
7 марта. Картина дня 50
Украинский миллиардер построил под Киевом свой «Версаль» 177
Большинство зарегистрированных безработных в Украине – женщины 14
В Днипре у директора госпредприятия изъяли золотые часы от Путина 63
Церковники: Бюст Николая II в Симферополе не мироточит 75
СБУ нашла брошенное НВФ оружие российского производства 68
Синоптик рассказала, какой будет весна 110
Нацполиция начала внеплановое обследование дорог 39
«Сбербанк» РФ заявил о начале обслуживания лиц с паспортами «Л/ДНР» 66
Документы по экстрадиции Чауса отвезли в Молдову 14
В Украине основали биеннале современного искусства 34
В УПЦ увидели опасность для общества в попытках Минкульта развернуть медиавойну против крупнейшей конфессии 74
Конфликт Чорновол с блокировщиками: открыто уголовное дело 161
Насиров содержится в четырехместной камере Лукьяновского СИЗО 153

Вызов Генеральной прокуратурой на допрос четырех народных депутатов связан с возможной неуплатой налогов парламентариям. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Причина проста – возможна неуплата налогов, поскольку в электронных декларациях депутатов указана определенная сумма налички и, соответственно, возникает вопрос: были ли правильно уплачены все налоги этими депутатами», - пояснила Сарган. 

По ее словам, допрос парламентариев состоится в ближайшие дни. Вместе с тем, точных дат в ГПУ не называют. 

Ранее сообщалось, что народный депутат Нестор Шуфрич побывал на допросе в Генпрокуратуре по поводу «известного дела о возможной неуплате налогов». 

Вечером 7 марта народный депутат от фракции «Радикальная партия Олега Ляшко» Андрей Лозовой сообщил, что Генпрокуратура вызвала на допрос в качестве свидетелей его, лидера РПЛ Олега Ляшко, нардепа от «Народного фронта» Андрея Левуса и внефракционного депутата Андрея Билецкого. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года