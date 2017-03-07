Президент США Дональд Трамп вновь обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что именно он якобы позволил России увеличить количество ракет и отобрать Крым.

Об этом он написал в «Твиттере».

«За восемь лет, в течение которых Россия «наезжала» на президента Обаму, она становилась все сильнее и сильнее, отобрала Крым и прибавила себе ракет. Слабак», - заявил Трамп.

Напомним, ранее Трамп допустил, что Россия захватила Крым из-за мягкой позиции в отношении РФ своего предшественника Барака Обамы.