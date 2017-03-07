В Украинской Православной Церкви обеспокоены попытками развертывания медийной кампании против крупнейшей в Украине конфессии и видят в этом опасность нарушения внутреннего спокойствия в государстве.

Как отмечает глава Синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, умышленное формирование негативной общественной мысли в отношении конфессии активно началось после неявки в суд представителей Минкультуры, где рассматривался вопрос длительной нерегистрации уставов, сообщает Центр информации УПЦ.

В частности, речь идет о выступлении директора департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша в последний день февраля на одном из центральных телеканалов, во время которого прозвучал негативный тезис: «Украинская Православная Церковь подала в суд на государство Украина».

«Для меня остается странным, что Минкультуры выбрало такой способ защиты: они не пришли в суд, но побежали на телеканалы доказывать свою правоту. И пытаются перевести это дело из правовой плоскости в общественно-политическую. Или им нечего сказать в суде? УПЦ обратилась в суд за защитой своих прав с целью обжаловать бездействие Минкультуры, потому что с 2014 года они не регистрируют уставы епархий и монастырей, пытаясь навязать свое видение церковной жизни в УПЦ», - отметил Александр Бахов.

По мнению главы юротдела, «активная кампания Минкультуры против УПЦ с применением манипулятивных технологий в СМИ, может нарушить внутреннее спокойствие в государстве и привести к религиозной вражде».

«Церковь – это, во-первых, люди. Миллионы украинцев, которые являются верующими Украинской Православной Церкви. В своих выступлениях господин Юраш, оправдывая бездействие Министерства культуры, пытается создать негативный образ Украинской Православной Церкви, верующими которой являются миллионы граждан Украины. А также противопоставить УПЦ обществу и украинскому государству, что способно привести к внутреннему конфликту и вызвать противостояние внутри страны», - считает председатель Синодального юридического отдела УПЦ.

Александр Бахов объясняет, что «обеспокоенные захватами храмов УПЦ, верующие готовы защищаться от всех попыток вмешательства в жизнь религиозных общин и ограничений их прав на свободу вероисповедания».

«Не дай Бог, подтолкнуть верующих к тому, чтобы они были вынуждены это доказать. Кто возьмет на себя ответственность за создание религиозной вражды, или повлияет на волеизъявление миллионов людей, которые станут на защиту своих прав? И кто возьмет ответственность за последствия нового раскола общества по религиозному признаку, который сегодня как бы умышленно закладывается на государственном уровне? Неужели Минкультуры имеет цель настроить украинцев друг против друга в нашем и без того неспокойном обществе?», - отметил Александр Бахов.

По мнению главы юротдела УПЦ, сейчас «в Минкультуры ставят под сомнение не только право УПЦ обратиться в суд, а и само решение суда, если оно будет принято в пользу УПЦ».

22 февраля 2017 года в Окружном административном суде Киева состоялось первое судебное заседание по иску УПЦ в Министерство культуры, в отношении нерегистрации уставов. Представители Минкультуры в судебное заседание не явились и возражений на иск в суд не предоставили. Пока суд будет рассматривать дело на основании имеющихся в нем доказательств.