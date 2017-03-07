Служба безопасности Украины задокументировала еще один факт присутствия вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

«На боевых позициях украинских подразделений вблизи населенного пункта Зайцево Донецкой области оперативники спецслужбы изъяли реактивный пехотный огнемет «Шмель», который был оставлен боевиками террористической организации «ДНР» во время их отступления после боевых столкновений с силами АТО», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, такой огнемет не находится на вооружении Вооруженных сил Украины и, по оценкам специалистов, относится к ВС РФ.

В спецслужбе напомнили, что в конце февраля в районе Авдеевки правоохранители изъяли огнемет «Шмель», который был оставлен НВФ после боевого столкновения с силами АТО.

Напомним, во время рассмотрения украинского иска в Гааге один из представителей РФ в процессе Илья Рогачев заявил, что члены незаконных вооруженных формирований на Донбассе сами нашли оружие в местных шахтах.