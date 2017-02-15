также в разделеПолитика
Неприкосновенность хотят снять с Шуфрича и еще двух нардепов 18
Луценко устроил разнос полицейским за манипуляции с уголовными делами 20
Гройсман успокоил: подорожания газа не будет 166
Генпрокурор внесет в ВР представление на привлечение к ответственности 3 нардепов 67
Луценко поручил проверить всех прокуроров на наркозависимость 42
У Путина заявили, что не будут обсуждать вопрос Крыма с США 68
В МИД РФ отреагировали на заявление Белого дома о возврате Крыма 247
В ЕП потребовали расширить санкции против РФ из-за обстрелов Авдеевки 56
В РФ объявили в розыск переехавшего в Украину экс-депутата Госдумы 63
Нижняя палата парламента Канады ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной 128
Трамп ожидает, что Россия займется деэскалацией в Украине и вернет Крым 235
ЕС готовит программу по восстановлению Донбасса 66
Европарламент окончательно утвердил механизм приостановки безвиза 97
Порошенко провел кадровые рокировки в СБУ 78
Тимошенко поблагодарила Гройсмана за «валентинку» 209
Гройсман: «Евровидению» в Украине ничего не угрожает 214
Мингарелли надеется, что украинцы смогут ездить в ЕС без виз уже летом 36
Отставка советника Трампа: В РФ заявили о русофобии в Белом доме 82

Президент США Дональд Трамп допустил, что Россия захватила Крым из-за мягкой позиции в отношении РФ своего предшественника Барака Обамы.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Крым был захвачен Россией при администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягким в отношении России?», – написал он.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия займется деэскалацией в Украине и вернет Крым

В то же  время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обсуждать с США вопрос возврата Крыма. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

201
Теги
Ботинки зимние