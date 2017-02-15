Президент США Дональд Трамп допустил, что Россия захватила Крым из-за мягкой позиции в отношении РФ своего предшественника Барака Обамы.
Об этом он сообщил в Twitter.
«Крым был захвачен Россией при администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягким в отношении России?», – написал он.
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия займется деэскалацией в Украине и вернет Крым.
В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обсуждать с США вопрос возврата Крыма.
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