Международные резервы Украины на 1 марта составили 15 млрд 459,7 млн долл США (в эквиваленте) по предварительным данным, что на 15 млн дол. больше, чем на начало февраля, сообщает пресс-служба Национального банка.



«Всего с начала текущего года объем международных резервов почти не изменился благодаря тому, что в феврале Национальный банк смог компенсировать расходы иностранной валюты, сделанные в январе для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны», – говорится в сообщении.



По данным регулятора, пополнение международных резервов в течение февраля происходило на межбанковском валютном рынке путем проведения как валютных аукционов, так и валютных интервенций в форме запроса лучшего курса.

«Благодаря постепенному росту поступлений валютной выручки от экспорта и повышению цен на товары украинского экспорта на мировых рынках в феврале наблюдалась избыточное предложение валюты на межбанковском рынке. В целом чистая покупка иностранной валюты Национальным банком составила 80,9 млн долл. США по результатам месяца», – подчеркнули в НБУ.

Напомним, международные резервы Украины на 1 февраля 2017 года составили 15,445 млрд долл. США.