В Кривом Роге полицейские обнаружили арсенал оружия и боеприпасов из зоны АТО, которые мужчина хранил без предусмотренного законом разрешения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Установлено, что в одном из кооперативов в поселке Марьяновка Криворожского района, проживает 47-летний гражданин, который без предусмотренного законом разрешения хранит оружие.

В результате обыска в металлическом сейфе были обнаружены 54 патрона калибра 7,62 мм, предназначенные для стрельбы из винтовки «СВД», в магазине от автомата Калашникова 23 патрона калибра 7,62 мм, две пластиковые подставки для патронов с 100 патронами калибра 9 мм, предназначенные для стрельбы из пистолета «ПМ», по 50 штук в каждой подставке. В полиэтиленовом пакете также было обнаружено 56 патронов калибра 7,62, предназначенных для стрельбы из пистолета «ТТ», 2 электродетонатора, 2 дымовые шашки и гранатомет РПГ-18.

Как пояснил хозяин домовладения, все это он привез из зоны проведения АТО с 2015-го по 2016 год во время занятия волонтерской деятельностью и хранил их в качестве сувениров. Было установлено, что мужчина нигде не работает, ранее судим не был.

Гражданин задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Все изъятые патроны, боеприпасы и оружие опечатано и направлено для проведения судебно-баллистической экспертизы с целью решения вопроса о привлечении мужчины к уголовной ответственности по ст. 263 ч.1 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7 лет.