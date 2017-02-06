По предварительным данным, международные резервы Украины на 1 февраля 2017 года составили 15,445 млрд долл. США (в эквиваленте), сообщает пресс-служба Национального банка.

«В связи с временными сезонными факторами на межбанковском валютном рынке, а также необходимостью осуществления платежей по государственному долгу международные резервы за месяц сократились на 0,6%», – говорится в сообщении.

По данным регулятора, в январе динамика международных резервов была сформирована двумя источниками факторов.

«Во-первых, изменение объема международных резервов происходило путем проведения Национальным банком интервенций на межбанковском валютном рынке. В январе Национальный банк оставался на рынке для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке. Так, в начале текущего года, несмотря на благоприятные фундаментальные факторы, временно усилилось девальвационное давление на гривню. Поэтому Национальный банк интервенциями на межбанковском валютном рынке Украины продал 235,8 млн долл. США, в. т.ч. 3,0 млн. долл. США - по интервенциям в форме запроса лучшего курса для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни. При этом Национальный банк выкупил с рынка 157,8 млн долл. США, т.ч. 11 млн долл. – по интервенциям в форме запроса лучшего курса», – подчеркнули в НБУ.

Во-вторых, по данным Нацбанка, из резервов на осуществление платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено 138 млн долл. США. Из них 42,3 млн долл. США - на обслуживание по государственным ценным бумагам ОВГЗ.

Регулятор также отметил, что по результатам месяца объем международных резервов Украины покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, международные резервы Украины в 2016 году выросли на 17% - до 15,539 миллиарда долларов.