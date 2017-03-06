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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели ребенка в Харькове

При выезде на место происшествия сотрудниками полиции установлено,

В Харькове подростка во время игры в футбол придавило футбольными воротами, сообщает отдел коммуникации облполиции.

Информация о происшествии на проспекте Льва Ландау, поступила 5 марта в 16:10.

Установлено, что от порыва ветра ворота оторвались и ударили 14-летнего мальчика, который стоял на расстоянии около 2-х метров, по голове. Ворота были сварены в единую конструкцию и не закреплены на футбольном поле.

Факт события зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

 
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