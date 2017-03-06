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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Мариуполе члена незаконного вооруженного формирования «Оплот» «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ. 

Правоохранители установили, что мужчина в мае 2014 года за деньги вступил в незаконные вооруженные формирования в Донецке. 

«Пройдя соответствующую военную подготовку, боевик получил форму, оружие и осуществлял охрану объектов террористов. После конфликта с руководством бандформирования человек оставил боевиков и под видом переселенца выехал в Мариуполь, где скрывался у родственников», – подчеркнули в СБУ.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
ForUm

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