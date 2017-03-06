В ходе судебного заседания Международного суда в Гааге Украина будет просить обязать Российскую Федерацию в виде меры пресечения вывести с Донбасса тяжелое вооружение и обеспечить контроль границы, а также обеспечить права крымского-татарского и украинского населения в Крыму.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль по результатам первого дня слушаний, сообщает 112 Украина.

«Мы просим Россию, прежде всего, обеспечить выполнение двух международных Конвенций, и в связи с этим: обеспечить контроль на границе, вывести все вооружение с «ЛНР» и «ДНР» и обеспечить условия, при которых эти контролируемые ею террористические организации не совершали бы терактов с использованием этого оружия. Кроме того, мы просим обеспечить права крымско-татарского и украинского населения в Крыму», - сообщила Зеркаль.

По словам замглавы МИД Украины, есть основания ожидать положительного решения суда по этому вопросу. «Мы не просим ничего лишнего, что выходит за границы компетенции этого суда, мы не просим ничего, что выходит за границы исполнения обязательств страны-подписанта этих конвенций», - добавила она.

Напомним, Международный суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.