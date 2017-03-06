В понедельник ремонтные работы на линии электропередач и Донецкой фильтровальной станции возле Авдеевки так и не начались. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Режим тишины и разрешение на работы по восстановлению линии электропередач и Донецкой фильтровальной станции утром были предоставлены с обеих сторон. С нашей стороны ремонтные бригады, саперы, представители СЦКК и ОБСЕ были готовы в любой момент выйти в район. Однако, со стороны ОРДО не было саперов и представителей миссии ОБСЕ», - отметил он.

По словам Жебривского, сегодня ремонтных работ уже не будет.

«Сейчас решается вопрос о соблюдении режима тишины на завтра и проведении восстановительных работ», - заключил чиновник.

Напомним, около 16:50 5 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии 110 кВ вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Донецкой фильтровальной станции.