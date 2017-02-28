Движение по Шулявскому путепроводу возобновили в ограниченном режиме. Об этом сообщается на странице Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга заявил, что столичная власть получила выводы экспертизы от НПП «Мостовой центр» и Государственного дорожного научно-исследовательского института. Мэр добавил, что ночью состоялись статические испытания эстакады после обрушения части правой тротуарной консоли.

«Экспертиза установила, что во избежание аварийных ситуаций и последующей временной эксплуатации сооружения необходимо срочное выполнение мер. В частности, ограничить габарит проезжей части с обеих сторон сооружения на 0,7 м с использованием легких конструкций; выполнять ежедневные обзоры конструкции тротуарных консолей на предмет появления трещин, кренов и наклонностей; ограничить движение пешеходов и транспорта под сооружением в пролетах», - процитировал мэр результаты экспертизы.

Кличко отметил, что на путепроводе уже начались работы по укреплению. Кроме того, движение тяжеловесного транспорта через путепровод будет запрещено.

Мэр также поручил проверить все старые путепроводы, мосты в столице, определить их техническое состояние и принять решение о дальнейших работах и режиме эксплуатации. «И вчера поздно вечером я поручил проверить все МАФы, которые находятся у объектов транспортной инфраструктуры и убрать незаконные постройки», - сказал Кличко.

По его словам, все МАФы в Киеве, установленные под мостами, под объектами транспортной инфраструктуры, в подземных переходах, - должны быть демонтированы. «Они несут потенциальную угрозу!» - добавил мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что Шулявский путепровод столичная власть предусмотрела планово ремонтировать в этом году. «И мы сделаем это. Также запланирован капитальный ремонт Воздухофлотского путепровода и дороги на проспекте», - добавил мэр Киева.

Напомним, 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение конструкций пешеходной части Шулявского путепровода.

Киевский городской председатель Виталий Кличко уволил за неудовлетворительную работу заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака, а также председателя Соломенского района Максима Шкуро за халатное отношение к решению проблем, которые есть в районе.