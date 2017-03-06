США считают, что необходимость создания антикоррупционных судов в Украине становится очевидной. Об этом сообщается на странице в Twitter посольства США в Украине.

«Необходимость создания независимого антикоррупционного суда очевидна и становится все более актуальной», - заявили в посольстве.

В ведомстве также отметили, что действия украинского гражданского общества, призывающего к эффективному и прозрачному судебному разбирательству по делу главы ГФС Романа Насирова, вдохновляют.

Напомним, суд по избранию меры пресечения главе ГФС Роману Насирову длится с утра 5 марта.

Перерыв в заседании до 6 марта был объявлен в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи Александра Бобровника. Сегодня суд это ходатайство не удовлетворил. На данный момент заседание суда продолжается.

Около полуночи 5 марта завершился 72-часовой срок для избрания меры пресечения Насирову.

Вечером 5 марта под зданием суда собрались нардепы и общественные активисты с требованием провести заседание суда и не дать возможности вывезти его из здания. Они находятся там до сих пор. В связи с этим Насиров так и не покинул здание суда.