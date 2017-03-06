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Ситуация с блокированием железной дороги в Конотопе урегулирована, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«С депутатами и участниками блокировки железной дороги достигнуты договоренности», - заявили в ведомстве.

В частности, железнодорожники договорились предоставлять раз в месяц народному депутату – участнику блокировки железной информацию о перевозимых грузах между Украиной и Россией. Кроме этого, все поезда на пограничной станции Хутор-Михайловский проходят необходимые процедуры пограничного и таможенного контроля.

Участники блокады согласились не препятствовать движению поездов и покинуть место блокировки.

В переговорах участвовали железнодорожники, представители правоохранительных органов и народные депутаты Украины.

«Благодаря слаженной работе удалось оперативно урегулировать ситуацию и избежать существенных сбоев в графике движения поездов. Блокада железной дороги не повлияла на движение пассажирских поездов», - отмечается в сообщении.

Напомним, 5 марта народные депутаты и посторонние лица попытались заблокировать движение грузовых поездов на перегоне Вировка-Конотоп.
ForUm

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