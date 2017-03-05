В «Штабе блокады торговли с оккупантами» сообщают, что вечером 4 марта открыли новый «редут» в Конотопе Сумской области. Об этом сообщается на странице «Штаба блокады» в Facebook.

«Сегодня вечером ветераны войны за независимость, а также общественные патриоты Сумщины, Львова, Тернополя и Киева открыли новый редут. На этот раз в городе Конотоп Сумской области. Через Конотоп идет одна из основных магистралей торговли со страной-оккупантом - Российской Федерацией. На товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит», - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что в настоящее время идет инженерное обустройство местности.

«Штаб планирует в течение месяца взять под эффективный украинский контроль все 8 основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля со страной агрессором», - сказано в сообщении.

Начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.