Международный суд ООН поставит Россию перед дилеммой: или прекратить свою противоправную деятельность, или окончательно превратиться в страну, с которой никто не будет иметь дела.

Об этом в Facebook написала заместитель министра иностранных дел, глава украинской делегации в Международном суде ООН Елена Зеркаль.

«Решение суда обязать Россию прекратить дискриминацию украинцев и крымских татар, а также остановить поддержку террористов на Донбассе поставит РФ перед дилеммой: либо прекратить свое противоправное поведение, либо окончательно превратиться в страну-парию, с которой никто не будет иметь дела», - отметила она.

Зеркаль подчеркнул, что настоящая единица измерения в этом деле - это жизнь каждого отдельного человека, страдающего от обстрелов, или от необоснованных обысков и похищений.

«Человеческое достоинство - являются высшей ценностью. Поэтому отстаивать позицию Украины морально легко, хоть и сложно юридически, потому что единственное, что остается России - прятаться за искажениями фактов, манипуляциями правом и дурманом пропаганды», - заключила Зеркаль.

Напомним, Международный суд в Гааге в понедельник, 6 марта, начнет публичные слушания по иску Украины против России.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.