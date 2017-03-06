Решение Международного суда ООН в Гааге об обязательстве России по прекращению противоправных действий против населения Донбасса и Крыма может быть принято через 1-2 месяца. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, сообщает 112 Украина.

«Отмечу, что эти слушания не по существу дела, а по предупредительным мерам, которых требует Украина от Российской Федерации», - сказала Беца.

По ее словам, решение о предупредительных мерах, как правило, принимается в течение одного-двух месяцев.

«В случае если РФ не обеспечит выполнение решения о временных мерах, Украина сможет обратиться в суд для установления факта нарушения приказа суда, это будет иметь огромные последствия, как правовые, так и политические...», - отметила Беца.

Напомним, Международный суд в Гааге в понедельник, 6 марта, начнет публичные слушания по иску Украины против России.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.