Национальное антикоррупционное бюро призывает судей безотлагательно рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову, иначе в конце дня его придется освободить из-под стражи. Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

«Соломенский районный суд города Киева отказывается определить служителя Фемиды, который рассмотрит ходатайство стороны защиты об отводе судьи Александра Бобровника. Такую позицию мотивируют тем, что, согласно внутренней документации суда, дежурный судья работает только в субботу. Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв на неопределенный срок», - говорится в сообщении.

Поэтому, отмечают в НАБУ, если в ближайшее время не будет решен вопрос о продолжении судебного заседания и рассмотрении ходатайства стороны защиты об отводе судьи, мера пресечения Насирову до конца дня избрана не будет. «Срок временного содержания его под стражей истекает вечером 5 марта, поэтому если до завершения этого срока вопрос не будет решен, детективы будут вынуждены освободить главу ГФС из-под стражи», - заявляют в ведомстве.

НАБУ призывает служителей Фемиды не устраняться от выполнения своих обязанностей и обеспечить рассмотрение ходатайства детективов об избрании меры пресечения в определенный законом срок.

В свою очередь народный депутат Мустафа Найем в Facebook написал, что если даже найдется судья, который рассмотрит отвод своего коллеги Бобровника, то для дальнейшего рассмотрения дела потребуется следственный судья.

«До истечения срока задержания Насирова остается чуть меньше десяти часов, и все идет к тому, что первого в истории страны задержанного главу ГФС отпустят с формулировкой «не успели», - написал он.

Нардеп напомнил, что адвокаты Насирова объявили отвод судьи. «Это ходатайство должен рассмотреть другой судья, которого в суде нет. Дело в том, что сегодня выходной и дело рассматривает дежурный судья. Как правило, дежурят двое судей, но по удивительному стечению обстоятельств сегодня второго на месте не оказалось. Сейчас срочно ищут этого другого судью, который бы мог рассмотреть отвод», - рассказал он.

«Но это не самое смешное. Если даже второго судью найдут, и он, к примеру, удовлетворит ходатайство об отводе, придется искать уже другого судью, который будет рассматривать дело. Дело усложняется тем, что дела по избранию меры пресечения может рассматривать только следственный судья, которых в Соломенском суде всего два», - отметил Найем.

По его словам, если же такого не найдут, дело должны передать в другой суд.

Напомним, в воскресенье, 5 марта, суд объявил перерыв в заседании, чтобы рассмотреть ходатайство об отводе судьи. Ходатайство об отводе судьи заявила сторона защиты Насирова, которая усматривает в действиях судьи предвзятость.

Срок, в течение которого Насирову должны объявить меру пресечения, истекает в воскресенье в 23 часа. Если не успеют - Насирова должны отпустить из-под стражи, отметил прокурор САП Роман Симкив.

Как известно, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.