Агенты Национального антикоррупционного бюро Украины, которые проводили задержание главы ГФС Романа Насирова, якобы не придерживались всех формальностей, что может повлиять на дальнейший ход дела.



Такое мнение на своей странице в Facebook выразил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, сообщает ONLINE.UA.



Голобуцкий предоставил видео, снятое женой Насирова.

«Пожелавший остаться анонимным доброжелатель прислал интереснейшее видео: запись задержания главы ГФС с мобильного жены Насирова. И вопрос даже не в жареных фактах, не в пикантных игрищах набушников с переодеванием в форму медбратьев. Посмотрите внимательно. Представители весьма специфичной госслужбы при задержании одного из топ-чиновников страны принципиально не считают нужным придерживаться процедуры (конкретно момент представиться по всей форме супруге задерживаемого, как того требует закон и инструкция)», — написал Голобуцкий.



«А ведь на них чертова уймища денег угрохано — как раз для максимально качественного выполнения ими своих функций, в малейших деталях придерживаясь буквы и духа закона (и знание этих деталей — это уже само собой)! По сути, мы видим следующее: сознательное (при такой-то подготовке — и «случайно»?! Не смешите мои тапочки!) формирование оснований для судебного оспаривания задержания и в целом для развала дела. Поскольку судебная система — это прежде всего формальности. Огромное число мелких и крупных формальностей, чтобы держать весь процесс в правовом русле независимо от специфики обстоятельств, фигурантов, задач и т.п. Итак, ещё раз вывод: сотрудники НАБУ своими действиями намеренно заложили основу под развал возможного дела/дел против Романа Насирова. Ваши выводы совпадают с моими?» — резюмировал он.

Пользователи прокомментировали публикацию Голобуцкого.



«Думаю, все идет о написанном сценарии!!!! НАБУ придет КАПУТ!» - написал Назар Дорош.



«На том и стоит вся правоохранительная система. Видимость работы есть (упрекнуть не в чем), но на самом деле играют в поддавки, чтобы судьи сильно не заморачивались: «несоблюдение процедуры и дальше не едет, выходи», - заявила Татьяна Высоцкая.



«Во-первых, судя по полному отсутствию реакции людей на видео — не факт, что голос за кадром — не наложенный после того, как заснято видео. Во-вторых, по КПК, в данной ситуации, представляться сотрудники должны перед задержанием и не непонятно кому, а лицу, которое задерживается, либо его адвокатам. Т.е. жену они имели право послать на вполне законных основаниях. Более того, после задержания они не обязаны ни представляться, ни тем более показывать документы кому бы то ни было, за исключением адвокатов задержанного, задержанного, либо представителей иных правоохранительных органов. Кроме того, если у жены Насирова были подозрения в том, что ее мужа взяли сотрудники НАБУ, она вполне могла вызвать патрульных, чтоб они проверили документы у «подозрительных лиц». ПС. Хреновая у вас зрада получается. ППС. По нашему КПК процессуальные нарушения при задержании — основание для отмены меры пресечения, а никак не для снятия обвинений. Не путайте нашу реальность, с американскими фильмами», - считает пользователь Pavel Pyrkov.

При этом специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что в Антикоррупционной прокуратуре сделают все возможное, чтобы Насирову в ближайшее время суд установил меру пресечения.



«Мы будем принимать все меры, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, для обеспечения проведения судебного заседания относительно избрания меры пресечения подозреваемому сегодня или завтра, в предусмотренные законом сроки, в том числе при участии подозреваемого через средства видеосвязи», — заявил Холодницкий.



Напомним, Насиров якобы пережил инфаркт прямо перед вручением подозрений в причастности к «газовому делу» беглого нардепа Александра Онищенко и причинении государству убытков в 2 млрд грн.

Нардеп Андрей Журжий заявлял, что медицинское обследование Романа Насирова опровергло слухи о пережитом им инфаркте.



Следственные действия в отношении главы ГФС проводятся в рамках расследования против беглого народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в расхищении имущества компании «Укргазвидобування».

Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением. По мнению следствия, председатель ГФС нанес ущерб государству в размере 2 млрд грн.