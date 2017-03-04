Ремонтные бригады завершили работы на Донецкой фильтровальной станции, сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский

«Возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции. Утром ремонтники КП «Вода Донбасса» в сопровождении представителей СЦКК и мониторинговой миссии ОБСЕ зашли на станцию и начали восстановительные работы. Сейчас станция работает, насосы начали качать воду в сети и городские резервуары», - написал он в Facebook.





По словам главы ОВГА, ориентировочно на 20:00-21:00 вода будет в домах Авдеевки.

Напомним, Авдеевка осталась без воды в результате обстрела Донецкой фильтровальной станции, которая прекратила работу 24 февраля.

1 марта глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что воды в городских резервуарах Авдеевки осталось максимум на две подачи в сеть.