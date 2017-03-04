Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Запорожье почти двести тысяч бутылок спиртосодержащей продукции «Лосьон косметический «Боярышник» российского производства. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Товар находился на одном из складов частного предприятия, занимающегося оптово-розничной торговлей товаров широкого потребления.
«При проведении выборочных замеров прочности жидкости установлено, что в упаковках под видом лосьона содержится 70% спирт неизвестного происхождения», - гооврится в сообщении.
По оптовым ценам стоимость товара составляет более двух миллионов гривен.
Открыто уголовное производство по ст. 321 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления источника происхождения обнаруженной продукции.
Напомним, в конце февраля киевские правоохранители изъяли в подпольных цехах 3 тонны косметического лосьона под названием «Боярышник» российского производства.
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