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Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Запорожье почти двести тысяч бутылок спиртосодержащей продукции «Лосьон косметический «Боярышник» российского производства. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.   

Товар находился на одном из складов частного предприятия, занимающегося оптово-розничной торговлей товаров широкого потребления.

«При проведении выборочных замеров прочности жидкости установлено, что в упаковках под видом лосьона содержится 70% спирт неизвестного происхождения», - гооврится в сообщении.

По оптовым ценам стоимость товара составляет более двух миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ст. 321 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления источника происхождения обнаруженной продукции.

Напомним, в конце февраля киевские правоохранители изъяли в подпольных цехах 3 тонны косметического лосьона под названием «Боярышник» российского производства.
ForUm

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