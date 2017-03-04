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В Волновахе на улице Центральной неподалеку от станции техобслуживания в результате взрыва гранаты погиб 60-летний исполняющий обязанности руководителя Приазовской геологоразведывательной экспедиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области. 

О происшествии в полицию сообщил местный житель.  

Подчиненные рассказали, что погибший был на работе и вышел на улицу по делам, а через несколько минут услышали взрыв и увидели дым.

На месте происшествия правоохранители нашли фрагменты гранаты РГД-5. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Предварительно факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Проводится проверка.
ForUm

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