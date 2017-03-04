В Волновахе на улице Центральной неподалеку от станции техобслуживания в результате взрыва гранаты погиб 60-летний исполняющий обязанности руководителя Приазовской геологоразведывательной экспедиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
О происшествии в полицию сообщил местный житель.
Подчиненные рассказали, что погибший был на работе и вышел на улицу по делам, а через несколько минут услышали взрыв и увидели дым.
На месте происшествия правоохранители нашли фрагменты гранаты РГД-5. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Предварительно факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Проводится проверка.
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