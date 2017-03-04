также в разделеОбщество
Роман Насиров: Не делайте из меня козла отпущения 19
Насирова перевезли в Институт кардиологии по поручению Холодницкого 34
Херсонские бизнесмены финансировали «ДНР» 162
Концерт Орбакайте в Киеве отменили 54
Насирова перевозят в другую больницу 27
Российский «Боярышник» добрался до Запорожья 22
Поклонская рассказала о мироточащем бюсте Николая II 122
3 марта. Картина дня 44
Еще один россиянин осужден за войну против Украины 48
Захарченко анонсировал матч «Спарта» - «Сомали» на «Донбасс Арене» 69
Дело МН17: Bellingcat обнародовала данные о «Хмуром» 61
Украине удалось вернуть из Ливии арестованных в прошлом году моряков 24
СБУ «вернула» в Грузию «смотрящего» из Хмельницкой области 42
Экс-главврача психбольницы, подозреваемого в пытках пациентов, арестовали 49
У Луценко опровергли обыски жилья Марушевской 29
Чиновника НАНУ подозревают в нанесении ущерба государству на 21 миллион 26
Свидетель опознал Пугачева как убийцу патрульных в Днипре 31
РФ объявила в розыск экс-депутата Госдумы, получившего гражданство Украины 28

Осужденного в России украинца Станислава Клыха этапировали в Верхнеуральск.

Об этом сообщил адвокат Илья Новиков.

«Мы пока не знаем точно, но судя по всему – в печально известную «Верхнеуральскую крытку». Список знаменитых заключенных у нее такой, что впору признать объектом ЮНЕСКО, но сидеть там от этого не легче», - написал он в Facebook.

Адвокат отметил, что о текущем состоянии Клыха пока ничего неизвестно.

«Надеемся получить информацию на следующей неделе», - отметил он.

«Николай Карпюк в не менее знаменитом Владимирском централе принципиально отказался от работы. Он и раньше говорил мне, что работать в России не будет. В связи с этим ему собираются ужесточить, а возможно, уже ужесточили режим содержания. Консул планирует посетить его в ближайшее время», - написал Новиков.

Напомним, в конце января Новиков сообщал, что адвокаты и семья 3 недели не имеют информации о месте и условиях пребывания Клыха.

26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинцев Карпюка к 22,5 годам тюрьмы и Клыха к 20 годам.

Карпюк был задержан в РФ в марте 2014 года, Клых — в августе того же года.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги
Ботинки зимние