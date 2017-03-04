Осужденного в России украинца Станислава Клыха этапировали в Верхнеуральск.

Об этом сообщил адвокат Илья Новиков.

«Мы пока не знаем точно, но судя по всему – в печально известную «Верхнеуральскую крытку». Список знаменитых заключенных у нее такой, что впору признать объектом ЮНЕСКО, но сидеть там от этого не легче», - написал он в Facebook.

Адвокат отметил, что о текущем состоянии Клыха пока ничего неизвестно.

«Надеемся получить информацию на следующей неделе», - отметил он.

«Николай Карпюк в не менее знаменитом Владимирском централе принципиально отказался от работы. Он и раньше говорил мне, что работать в России не будет. В связи с этим ему собираются ужесточить, а возможно, уже ужесточили режим содержания. Консул планирует посетить его в ближайшее время», - написал Новиков.

Напомним, в конце января Новиков сообщал, что адвокаты и семья 3 недели не имеют информации о месте и условиях пребывания Клыха.

26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинцев Карпюка к 22,5 годам тюрьмы и Клыха к 20 годам.

Карпюк был задержан в РФ в марте 2014 года, Клых — в августе того же года.