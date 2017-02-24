Киевские правоохранители изъяли в подпольных цехах 3 тонны косметического лосьона под названием «Боярышник» российского производства. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе столичной прокуратуры.

В рамках досудебного расследования, зарегистрированного по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление подакцизных товаров из недоброкачественного вещества, что представляет угрозу для жизни и здоровья людей), правоохранители провели обыски в гаражно-строительном кооперативе на территории Голосеевского района столицы, а также в нежилых помещениях в Бориспольском районе Киевской области.

«Во время обысков правоохранителями выявлено и изъято 3 тонны косметического лосьона под названием «Боярышник» российского производства (содержание этилового спирта 70%), который, вероятно, использовался для изготовления суррогата. Также изъято 3 тонны готовой для реализации водки «Пшеничная», упакованной в «Тетрапак», 500 литров коньячных изделий, а также устройства для изготовления и фасовки водочных изделий», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления лиц, причастных к организации совершения данного преступления, а также каналы снабжения и сбыта фальсификата.

Изъятые вещества будут направлены на экспертное исследование.

Напомним, в Иркутской области РФ в декабре 2016 года десятки жителей отравились суррогатными спиртосодержащими жидкостями, в том числе парфюмерным концентратом «Боярышник».