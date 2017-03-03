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Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о предоставлении политической партии «Оппозиционный блок» государственного финансирования уставной деятельности в I квартале 2017 в сумме 12 млн 116 тыс. 975 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Решение принято на основе выполнения политической партией требований, предусмотренных пунктом 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции», - отмечается в сообщении.

В частности, речь идет об открытии отдельного счета в национальной валюте Украины;

представления отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2016 год; внесение изменений в устав партии.

В НАПК напомнили, что обеспечивают ежеквартальное перечисление средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в размере 25% общего размера ежегодного государственного финансирования для каждой политической партии в начале каждого квартала, в соответствии с частями пятой и шестой статьи 17-5 Закона Украина «О политических партиях в Украине». Финансирование предоставляется политическим партиям, которые на последних внеочередных выборах народных депутатов 2014 года в едином общегосударственном многомандатном избирательном округе набрали не менее 5% действительных голосов избирателей. За I квартал 2017 государственное финансирование уставной деятельности уже получили: Радикальная партия Олега Ляшко, Объединение «Самопомич», «Блок Петра Порошенко», ВО «Батькивщина» и «Народный фронт».

Напомним, в начале января Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции распределило более 340 млн грн из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году.
ForUm

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