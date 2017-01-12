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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции распределило более 340 млн грн из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году. Об сообщила глава НАПК Наталия Корчак.

 «НАПК распределило средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году», - написала она Facebook.

Соответствующим решением предусматривается предоставление «Народному фронту» – 113 млн 753,5 тыс. грн, «Блоку Петра Порошенко» – 112 млн 103,6 тыс. грн, «Самопомощи» – 56 млн 394,56 тыс. грн, Оппозиционному блоку – 48 млн 467,7 тыс. грн., Радикальной партии Олега Ляшко – 38 млн 257,9 тыс. грн, «Батькивщине» – 29 млн 182,2 тыс. грн.

Кроме того, объединению «Самопомощь» за сохранение гендерной квоты во время парламентских выборов предусмотрено 44 млн 239,94 тыс. грн.

«Тем, у кого возникают вопросы по Оппоблоку, который в 2016 году отказался от государственного финансирования. На данный момент в НАПК нет ни одного заявления об отказе от финансирования», - отметила Корчак.

После решения о распределении средств, Национальное агентство на следующем заседании будет принимать решение о выделении средств партиям за I квартал 2017 года.

Напомним, право на государственное финансирование имеют партии, которые на последних выборах в Верховную Раду (2014) набрали более 5% голосов избирателей.
ForUm

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