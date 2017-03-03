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Среди военных, которые находятся на Востоке Украины, много православных верующих, которые стремятся подготовиться к празднику Пасхи, соблюдая пост.

Управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний (Паканич) отметил, что главная задача военнослужащих – выполнять свой долг, поэтому ограничения во время поста для них являются более простыми, сообщает Центр информации УПЦ.

«В отношении ограничения в еде, возможно, церковные правила не все смогут соблюдать, из-за положения и задач, которые выполняются. Это касается военных, которые несут великий ратный подвиг, защищая целостность нашего государства. Поэтому для солдат всегда ограничения являются более простыми», - отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что во время Великого поста важно, «чтобы человек осознал свой грех и имел желание стать лучше».

По церковному уставу во время Великого поста каждый православный христианин должен исповедаться и причаститься.

«Для военных является важнейшим правильное выполнение своего долга с возможностью исповеди и причастия, с осознанием особенности времени Великого поста», - подчеркнул митрополит Антоний.

Как известно, по церковной традиции послабления поста для каждого индивидуальное, благословение на меру своего поста православные христиане берут у священника.
ForUm

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